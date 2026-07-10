Kiremitçi Sinanbey Cami'de bin 500 kişilik aşure ikramı
Bursa'da Kiremitçi Sinanbey Camii Tamir ve Yaşatma Derneği, Cuma namazı sonrası 1500 kişiye aşure ikram etti. Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajı verildi.
Bursa'da aşure ikramları devam ediyor. Kiremitçi Sinanbey Camii Tamir ve Yaşatma Derneği tarafından Cuma namazı sonrası 1500 kişiye aşure ikram edildi.
Program Cuma namazının ardından Kiremitçi Sinanbey Camii bahçesinde gerçekleştirildi. . Muharrem ayı dolasıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edilerek "Birliğimiz, bereketimiz paylaştıkça güzeldir" mesajı verildi.
Vatandaşların aşure alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken, etkinliğin geleneksel hale geleceği öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı