Burhaniye Müftüsü Tüfekçioğlu, Ören Camii'nde sabah namazı kıldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burhaniye Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu, Ören Camii'nde sabah namazını kıldırarak cemaatle sohbet etti. Tüfekçioğlu, ilçede 45 cami bulunduğunu belirterek her vakti farklı camide kılmaya çalıştığını ve ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.
Burhaniye ilçesinde, Müftü Mehmet Tüfekçioğlu cami ziyaretlerine devam ediyor. Sabah namazını Ören Camiinde kılan Tüfekçioğlu, cemaatle tanışırken, sohbet etti.
Burhaniye Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu, ilçedeki camileri ziyaret etmeye devam ediyor. Ören Camiini ziyaret eden Tüfekçioğlu, cemaatle ile sohbet etti. Sabah namazınıda kıldıran Müftü Mehmet Tüfekçioğlu, cami ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. Namaz sonrası imam Kadir Özdemir ve cemaatle sohbet eden Tüfekçioğlu. "İlçemizde 45 camimiz bulunmaktadır. Her vakti farklı camide kılmaya çalışıyorum. Bu sabahda Ören camisindeyiz. Cemaatimizle tanıştık. Onlarla sohbet ettik. Ziyaretlerimiz devam edecek" dedi