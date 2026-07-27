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Burhaniye'de Sinan Dede Türbesi'nde Geleneksel Pilav Hayrı

Burhaniye'de Sinan Dede Türbesi'nde Geleneksel Pilav Hayrı
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Burhaniye'nin Kızıklı köyündeki Sinan Dede Türbesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişinin akınına uğradı. Ziyaretçiler türbede dua ederken, otogar çalışanı İbrahim Ekşi adağı gereği pilav ve ayran ikramında bulundu. Ekşi, hayrın kabul olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

Burhaniye ilçesine bağlı Kızıklı köyünde bulunan Sinan Dede Türbesi, geleneksel olarak her yıl civar il ve ilçelerden gelen binlerce kişinin dua edip hayırlar yaptığı önemli bir inanç ve ziyaret merkezi oldu. Burhaniye de Otogar çalışanlarından İbrahim Ekşi de, Sinan Dede Türbesinde hayır pilavı verdi.

Kızıklı köyünde bulunan Sinan Dede Türbesi binlerce insanın uğrak yeri oldu. Pek çok vatandaş, türbede dua ederken, bahçesinde de pilav hayrı yapıyor. Otogar çalışanlarından İbrahim Ekşi de, vatandaşlara pilav ikramı yaptı. Hayra katılanlara teşekkür eden İbrahim Ekşi, "Bir adağım vardı. Bugün burada duamızı yaptık. Pilav ve ayran ikramı yaptık. Allah, hayrımızı kabul etsin. Çok sayıda insan burada hayır yapıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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