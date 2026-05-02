Burhaniye'de Geleneksel Pilav Hayırları Devam Ediyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geleneksel pilav hayırları devam ediyor. Baharla birlikte hayırlar artarken, emekli bankacı Mustafa Karabıyık'da Ören Cami önünde camiden çıkan vatandaşlara pilav ikramı yaptı.

Burhaniye'de baharla birlikte pilav ve lokma hayırları arttı. Ören Mahallesinde oturan emekli bankacı Mustafa Karabıyık da ölmüşleri için pilav hayrı yaptı. Karabıyık, camiden çıkan vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram etti. Hayırda, pilav ve ayran ikramına katılan vatandaşlar Mustafa Karabıyık'a teşekkür ederken, Ören Cami imamı Kadir Özdemir'de dua yaptı. Hayırların devam ettiğini kaydeden imam Kadir Özdemir, "Bugün de cemaatimizden Mustafa ağabey hayır yaptı. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi. Emekli öğretmen Nejat Tuna da, "Baharla birlikte hayırlar çoğaldı. Bugün de Mustafa kardeşimiz ikramda bulundu. Allah kabul etsin" dedi. Pilavı çok beğendiğini kaydeden Hasan Konuksever ise, " Bizde pilavı yedik. Allah kabul etsin. Bu günlerde hayırlar arttı" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı