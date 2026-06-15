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Burhaniye'de lokma hayrı geleneği devam ediyor

Burhaniye'de lokma hayrı geleneği devam ediyor
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Burhaniye ilçesinde cami önlerinde düzenlenen geleneksel lokma hayırları yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar hem hayır yapıyor hem de karnını doyuruyor.

Burhaniye ilçesinde, lokma hayrı geleneği devam ediyor. Özellikle cami önlerinde düzenlenen hayırlar ilgi görürken, çok sayıda vatandaşda hayırlarda karnını doyuruyor.

Burhaniye'de düzenlenen geleneksel lokma hayırları ilgi görüyor. Lokma yapan işletmelerde hayır sahiplerinin işlerini kolaylaştırıyor. Ören Cami önünde düzenlenen lokma hayrı da ilgi gördü. Annesi Tülay Tanrısever ve babası Cumhur Tanrısever için hayır yapan Orman Mühendisi Atasay Tanrısever, hayra katılanlara teşekkür etti. Ören Camiinde Kur'an okutan Atasay Tanrısever, "Bugün rahmetli annem ve babam için lokma hayrı yaptık. Hayra çok sayıda vatandaş katıldı. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Hayra katılan Enver Özel de, "Burhaniye de hayır geleneği devam ediyor. Bugünde Atasay kardeşimiz annesi ve babası için hayır yaptı. Allah, hayrını kabul etsin" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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