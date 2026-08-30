Haberler

Burhaniye'de Lokma Hayrı Geleneği Sürüyor

Burhaniye'de Lokma Hayrı Geleneği Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burhaniye ilçesinde lokma hayrı geleneği devam ediyor. Dün Ören Mahallesi'nde Bedri Alkan'ın düzenlediği lokma hayrında yaklaşık 700 kişiye lokma ikram edildi. Vatandaşlar kuyruk oluştururken, hayra katılanlar Alkan'a teşekkür etti ve hayırlarının kabul olması temennisinde bulundu.

Burhaniye ilçesinde, Lokma Hayrı geleneği devam ediyor. Her gün bir caddede veya caminin önünde hayır yapılırken, dün de Ören Mahallesinde Bedri Alkan lokma ikramı yaptı.

Ören Mahallesi Eczacı Rasim Caddesinde Bedri Alkan'ın düzenlediği lokma hayrı ilgi gördü. Caddedeki çamlıkta düzenlenen hayırda yaklaşık 700 kişiye lokma ulaştırıldı. Vatandaşlar lokma için kuyruk oluştururken, Bedri Alkan, hayra katılan vatandaşlara teşekkür etti. Lokma hayırlarının devam ettiğini kaydeden Kahraman Atabay da, "Bu gün de Bedri dayımızın hayrına katıldık. Allah, hayırlarını kabul etsin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan 'hayır' çıktı

Herkes ters köşe oldu! AB üyeliği için “Hayır” dediler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Market çalışanı dehşet saçtı! Hem motosikleti izinsiz çekti hem sahibini bıçakladı

Hem izinsiz çekti hem bıçakladı! Suç dosyası da kabarık
Hem alkollü hem ehliyetsiz! Ceza kesilince tanıdık kartını oynadı

Kuralları hiçe saydılar, ceza gelince “tanıdık” devreye girdi
Messi'den 4 gollü şov

Durdurulamıyor! 39 yaşında harikalar yarattı
Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Büyüklüğü ortaya çıktı
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti

Şehir dışında çalışırken eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı
Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istedi

Askeri isyan çıkan ülke resmen Rusya'dan yardım talep etti