Burhaniye'de Lokma Hayrı Geleneği Sürüyor

Burhaniye ilçesinde, Lokma Hayrı geleneği devam ediyor. Her gün bir caddede veya caminin önünde hayır yapılırken, dün de Ören Mahallesinde Bedri Alkan lokma ikramı yaptı.

Ören Mahallesi Eczacı Rasim Caddesinde Bedri Alkan'ın düzenlediği lokma hayrı ilgi gördü. Caddedeki çamlıkta düzenlenen hayırda yaklaşık 700 kişiye lokma ulaştırıldı. Vatandaşlar lokma için kuyruk oluştururken, Bedri Alkan, hayra katılan vatandaşlara teşekkür etti. Lokma hayırlarının devam ettiğini kaydeden Kahraman Atabay da, "Bu gün de Bedri dayımızın hayrına katıldık. Allah, hayırlarını kabul etsin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı