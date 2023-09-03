Burdur'un 750 yıllık yörük geleneği renkli görüntülere sahne oldu

- Burdur'un 750 yıllık yörük geleneği "Yünüm Böğet" renkli görüntülere sahne oldu

Çobanlar, koyunlarını sahiplerine teslim etmeden önce yıkayıp temizliyor ve süslüyor

Suya atlayan rengarenk boyalı koyunları izlemek için gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

BURDUR - Burdur'un Tefenni İlçesi'ne bağlı Hasanpaşa Köyü'nde her yıl düzenlenen geleneksel Yünüm Böğet Şenlikleri bu senede renkli görüntülere sahne oldu. 750 yıldır süren etkinlik, köyün ve bölgenin kültürel mirasını ve geleneklerini yaşatma amacı taşıyor.

Burdur'un, Tefenni ilçesine bağlı Hasanpaşa Köyü'nde gerçekleştirilen, 'Yünüm Böğet, Koyun Yıkama Çoban Bayramı Kültür Şenlikleri" renkli görüntülere sahne oldu. 750 yıldır sürdürülen "Yünüm Böğet" törenlerinin geçmişi, Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Ağustos ayı sonlarında ya da Eylül ayı başlarında yapılan törenler, bölge halkının toprağına ve koyununa sahip çıkmasının güzel bir örneği. Çoban Bayramı olarak da bilinen törenlerde çobanlar, koyunlarını sahiplerine teslim etmeden önce yıkayıp temizliyor ve süslüyor.

Daha sonra sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çoban sürünün önünde koşuyor, yakınları ise sürünün arkasından silah atarak gürültü çıkarırlar ve sürü yokuş aşağı çobanın arkasından böğete (suya) doğru koşuyor. Buradaki başarı, yüzlerce koyundan oluşan sürünün tamamının çobanın arkasından kendiliğinden suya girmesi olarak kabul ediliyor. Bu yıl düzenlenen şenliklere çobanın arkasından suya atlayan rengarenk boyalı koyunları izlemek için Burdur ve çevre illerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Koyunların girdiği suyun etrafını saran izleyiciler çobanları büyük bir coşku ile destekledi.

Çobanlar arasındaki kıyasıya rekabetin ardından birincilik alan çobanlara ödülleri takdim edildi. Kutlamalara Çavdır Kaymakamı ve Tefenni Kaymakam Vekili Mustafa Gövercin, Tefenni İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Barış Oruç ve vatandaşlar katıldı.