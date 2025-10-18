Buray, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Şarkıcı Buray, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi.

Nevruz Parkı'nda düzenlenen festivalde sahne alan Buray, hayranlarıyla buluştu.

Ünlü sanatçı, "Olmuşum Leyla", "Rampapapam", "Mecnun" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra seslendirdiği türkülerle de dinleyicilerine müzik dolu bir akşam sundu.

Diyarbakırlılar bütün gece Buray'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.