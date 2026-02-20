Haberler

Bünyan'da "Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Anlatma Yarışması" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Bünyan'da, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için düzenlenen 'Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Anlatma Yarışması'nda öğrenciler Anadolu masallarını anlatarak dil becerilerini ve sahne performanslarını sergiledi.

Kayseri'de, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla "Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Anlatma Yarışması" düzenlendi.

Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, ilçedeki 21 okuldan 21 öğrenci katıldı.

İlkokul ve ortaokul kategorilerinde düzenlenen yarışmada, öğrenciler Anadolu masallarını sahnede anlatarak hem dil becerilerini hem de sahne performanslarını sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, çocukların hayal gücünü geliştiren, dil becerilerini güçlendiren ve kültürel değerleri yaşatan bir yarışma için bir arada olduklarını ifade etti.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, "Masallar, iyiliği, cesareti ve umudu öğreten, nesilden nesile aktarılan kıymetli hazinelerimizdir. Sevgili öğrencilerimiz, bugün burada sadece bir yarışmaya katılmıyor, özgüveninizi, ifade gücünüzü ve hayal dünyanızı bizlerle paylaşıyorsunuz. Bu cesaretinizle hepiniz bizim için birincisiniz." ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı

Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü