Haberler

Bu Hafta Vizyona Girecek 5 Yeni Film

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, aksiyondan gerilim ve korkuya 5 film vizyona girecek. Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerinde olduğu 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana' adlı film, zengin Refik ile yardımcısı Ferruh arasındaki dostluğu anlatıyor. Ayrıca 'Sihirbazlar Çetesi 3', 'Mavi Ay', 'Ne Var Bunda Yani?' ve 'Öldüren Terapi' adlı filmler de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, aksiyondan gerilim ve korkuya 5 film vizyona girecek.

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" filmi izleyiciyle buluşacak.

Film, yamaç paraşütü kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan zengin Refik ile yardımcısı olarak işe alınan, geçmişi karışık Ferruh arasındaki dostluğu anlatıyor.

Hatice Aslan, Bige Önal, Şevval Sam, Meyra Ahsen Temel, Şirin Öten ve Berk Gündem'in de rol aldığı filmin yönetmenliğini Mert Baykal yaptı.

"Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz"

"Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz" serisinin üçüncü filmi, çok değerli bir elmas soygunu için yeniden bir araya gelen ve yanlarına genç illüzyonistleri alan Atlılar ekibinin yeni macerasını konu ediniyor.

Ruben Fleischer'in yönetmenliğinde vizyona girecek filmde, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Rosamund Pike, Morgan Freeman, Ariana Greenblatt, Justice Smith, Dominic Sessa, Daniel Radcliffe ve Mark Ruffalo rol aldı.

"Mavi Ay"

Ethan Hawke, Margaret Qualley ve Andrew Scott'un başrollerinde yer aldığı "Mavi Ay", Broadway'in altın çağında unutulmaz melodilere imza atan Lorenz Hart'ın iç dünyasına bir yolculuk sunuyor.

Senaryosu Robert Kaplow imzası taşıyan ABD ve İrlanda ortak yapımı biyografinin yönetmen koltuğunda Richard Linklater oturuyor.

"Ne Var Bunda Yani?"

Omar Roshdy Hamed'in yönettiği, Retal Abdelaziz, Ghada Adel ve Maged El-Kidwani'nin rol aldığı Mısır yapımı "Ne Var Bunda Yani?" romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

"Öldüren Terapi"

Chad Archibald'ın çektiği, Ashley Greene, Ellie O'Brien ve Juno Rinaldi'nin oynadığı "Öldüren Terapi", genç bir kadının bir varlığın kendisinden beslendiğini iddia ederek bir psikiyatri kliniğinden yardım istemesi sonrası başına gelen olayları işliyor.

Kaynak: AA / Melik Fırat Yücel - Kültür Sanat
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Bahçelievler'de otoparkta yaşanan ilginç kaza kamerada

9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.