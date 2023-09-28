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Brüksel'de Tenten'in Maceraları Sergisi Büyük İlgi Gördü

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen dijital sergi, Tenten'in Maceraları çizgi roman serisine dayanıyor ve ziyaretçileri renkli bir dünyaya götürüyor.

BRÜKSEL, 28 Eylül (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen, 1.600 metrekarelik bir projeksiyon yüzeyini kaplayan ve "Tenten'in Maceraları" adlı çizgi roman serisine dayanan dijital sergiyi izlemeye gelen ziyaretçiler kendilerini Tenten'in renkli dünyasına kaptırdı.

Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat

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