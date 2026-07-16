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Bozcaada'da "Yerel Tatlar Festivali" düzenlendi

Bozcaada'da 'Yerel Tatlar Festivali' düzenlendi
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen Yerel Tatlar Festivali, ada mutfağının zengin gastronomi mirasını, yerel üreticileri ve kültürü bir araya getirdi. İki gün süren festivalde yöresel lezzetler tanıtıldı, söyleşiler yapıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Yerel Tatlar Festivali düzenlendi.

Bozcaada Turizm İşletmeleri Derneği (BOZTİD) tarafından düzenlenen, Bozcaada Belediyesince desteklenen festival, adanın zengin gastronomi mirasını, yerel üreticilerini ve ada kültürünü bir araya getirdi.

Festivalde Bozcaada'nın yerel ürünlerinin tanıtımına yönelik söyleşi gerçekleştirildi, adanın üretim kültürü, coğrafi değerleri ve yerel ürünleri tanıtıldı.

Bozcaada'nın geleneksel mutfağını yaşatan adalı kadınların özenle hazırladığı yöresel lezzetlerin ziyaretçilerle buluştuğu festivalde ada mutfağının kuşaktan kuşağa aktarılan tarifleri, yerel ürünlerle hazırlanan özgün tatlar ve Bozcaada'nın gastronomi kültürünü yansıtan özel sunumlar katılımcılara unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşattı.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Furuncu, geleneksel hale gelen festivali büyük bir mutluluk ve gururla tamamladıklarını söyledi.

İki gün boyunca adanın eşsiz lezzetlerini, üretim kültürünü ve misafirperverliğini birlikte yaşadıklarını belirten Furuncu, "Yerel üreticilerimizi, işletmelerimizi ve ada kültürünü ziyaretçilerimizle buluşturduk. Festivalimizin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm kurumlara, üreticilerimize, gönüllülerimize, katılımcılarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan değerli misafirlerimize içten teşekkür ederiz. Bozcaada'nın yerel değerlerini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarımıza aynı heyecanla devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Burak Akay
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