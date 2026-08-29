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Sinop'ta Kaya Altında Doğal Türbe

Sinop'ta Kaya Altında Doğal Türbe
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Sinop'un Boyabat ilçesindeki Aşıklı Tekke Türbesi, doğal kaya oluşumunun altında yer alan ilginç yapısıyla dikkat çekiyor. İçinde mezar bulunmayan türbe, günümüzde mescit olarak kullanılıyor ve yöre halkı tarafından kutsal kabul ediliyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan Aşıklı Tekke Türbesi, doğal kaya oluşumunun altında yer alan ilginç yapısıyla dikkat çekiyor.

İlçede bulunan türbe, büyük bir kayanın altında adeta doğal bir oda görünümünde yer alıyor. Kaya oluşumunun içerisine konumlanan türbenin iç bölümü kendine özgü yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekerken, üzerindeki ot ve çimenler de yapıya doğal bir görünüm kazandırıyor. Doğal kaya oluşumuyla bütünleşen türbenin çevresindeki yeşil doku da bölgeye farklı bir atmosfer katıyor. Doğayla iç içe yapısı ve kaya altındaki sıra dışı görünümüyle Aşıklı Tekke Türbesi, Boyabat'ın dikkat çeken manevi ve kültürel değerleri arasında bulunuyor.

Aşıklı Tekke Türbesi'nin kesin inşa tarihi ve bizzat kime ait olduğu yönünde yazılı net kitabeler sınırlı olsa da, yapının yöreye yerleşen Türkmen ve Yörük dervişleri ile erenleri dönemindeki zaviye ve tekke kültürüyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Yöre halkı ve araştırmacılar tarafından manevi açıdan kutsal kabul edilen türbe, geçmişten günümüze dini ve kültürel ziyaret yeri olma özelliğini sürdürüyor. İçinde mezar bulunmayan türbe, günümüzde mescit olarak kullanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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