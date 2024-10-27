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Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda Sonbahar Renkleri

Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda Sonbahar Renkleri
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Bolu Gölcük Tabiat Parkı, sonbahar mevsiminde ağaç yapraklarıyla kaplı gölü ve rengarenk ağaç manzaralarıyla ziyaretçilerine muhteşem bir görüntü sunuyor. Park, farklı ağaç türlerinin sararmış yapraklarıyla zengin bir doğal güzellik sergiliyor.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret edenler, ağaç yapraklarıyla kaplı göl ve sonbahar renklerinin hakim olduğu ağaç manzarası eşliğinde dinleniyor.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alan tabiat parkı ve çevresinde sarı, yeşil, kırmızı ve kahverengi tonlarının ahengi yaşanıyor.

Farklı ağaç türlerinin sararmış yapraklarının döküldüğü parkın içindeki gölün yüzeyi, ziyaretçilerine sonbahar mevsiminin kartpostallık manzaralarını sunuyor.

Karacasu beldesinden Gölcük'e giden yol güzergahındaki ormanlık alandaki ağaçlar ise renk çeşitliliğiyle misafirlerini karşılıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat

Kültür Sanat Gölcük Turizm Yaşam Doğa bolu

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