Bolu'nun Gölköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Bolu'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı, eriyen karlar ve son yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak, kentteki su ihtiyacını sorunsuz olarak karşılamaya devam ediyor.

Toplam 24 milyon metreküp hacme sahip baraj, Mudurnu ve Abant Deresi'nden besleniyor.

Kentte etkili olan yağmur ve kar yağışlarıyla barajdaki su seviyesi maksimum seviyeye çıktı. Tam kapasiteye ulaşan baraj, Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.

Bolu genelinde içme suyu temininde herhangi bir sorun yaşanmazken, mevcut doluluk oranının uzun süreli kullanım açısından yeterli seviyede olduğu kaydedildi.

Bu arada, yüzde 100 doluluk oranına ulaşan baraj havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
