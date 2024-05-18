Bolu'da yaşayan Mehmet Bayram, tahta kaşık yaparak el sanatını yaşatıyor

Bolu'da yaşayan Mehmet Bayram, tahta kaşık yaparak geçimini sağlamanın yanı sıra unutulmaya yüz tutan el sanatını yaşatıyor.

Göynük ilçesine bağlı Hacı Mahmut köyünde ikamet eden 56 yaşındaki Bayram, Düzce'de bir süre demir işçiliği yaptıktan sonra geldiği ilçede dönemin kaymakamının teşvikiyle el sanatlarına yöneldi.

Kaymakamlığın desteğiyle merdane, oklava, ekmek tahtası gibi çeşitli ahşap ürünler üreten Bayram, zamanla tahta kaşık yapımında ustalaştı.

Uğraşını yaklaşık 5 yıldır sürdüren Bayram, günde 30-40 kaşık yaparak hem geçimini sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan el sanatını yaşatıyor.

Mehmet Bayram, AA muhabirine, kaşık yapmanın kendisini hem rahatlattığını hem de gelir sağladığını söyledi.

Bayram, 14 çeşit kaşık yaptığını dile getirerek, "Önceden bir kaşığı zor yapıyordum, şimdi her türlüsünü yapıyorum. Üretiminde ağırlıklı olarak kayın ve şimşir ağaçlarını kullanıyorum. Günlük ortalama 30-40 kaşık üretiyorum." diye konuştu.

Kaşık fiyatlarının 10 ila 50 lira arasında değiştiğini belirten Bayram, "Yaptığım ürünleri Göynük, Eskişehir, Taraklı ve İstanbul gibi çeşitli şehirlerde satıyorum. Satışlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor." dedi.

Bayram, yaptığı tahta kaşıkların sağlam ve sağlıklı olduğunu sözlerine ekledi.