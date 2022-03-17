Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

AA - İlhami Çetin - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.

Mudurnu-Akyazı kara yolunun kenarlarında karların erimeye başlamasıyla mor ve sarı çiğdemler kendini göstermeye başladı.

Çiğdemlerin çiçek açtığı bölge, güzel manzara sunuyor.

Endemik bitki türleri arasında yer alan çiğdemler, görüntüsü ve kokusuyla cezbediyor.

Vatandaşlar, rengarenk çiçeklerin sunduğu güzel görüntünün fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

AA / İlhami Çetin - Kültür Sanat

Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title