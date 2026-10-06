Haberler

Bodrum Sarı Yaz Festivali'nde Gordion Antik Kenti'nin UNESCO süreci anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum'daki 18. Uluslararası Sarı Yaz Festivali kapsamında, otelde Gordion Antik Kenti'nin tarihi ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul süreci anlatıldı. Gordion Vakfı Başkanı Kadim Koç, etkinliğin Ankara ile Bodrum arasında kültürel köprü oluşturduğunu söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Bodrum Sarı Yaz Festivali kapsamında, Gordion Antik Kenti ele alındı.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen programda, barkovizyon gösterimi eşliğinde Gordion Antik Kenti'nin tarihi, kültürel mirası ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edilme süreci aktarıldı.

Gordion Vakfı Başkanı Kadim Koç, sunumunda antik kentin Anadolu tarihindeki yeri ve dünya mirası açısından önemine değinerek, UNESCO sürecinin detaylarını paylaştı.

Etkinliğin, Ankara ile Bodrum arasında kültürel köprü oluşturduğunu belirten Koç, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Festival Yönetim Kurulu Başkanı ve Hafıza Sofrası yürütücüsü Miyase Karlıova ise Bodrum'un kültürel hafızasını yaşatmayı amaçladıklarını ve festival aracılığıyla farklı kültürler arasında bağ kurmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlik kapsamında, "Gordion Düğümü: Çözen Hikayeler" başlıklı sergi de Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Genel koordinatörlüğünü Ayşe Biçer'in üstlendiği ve 45 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, bugün sona erecek.

Sergi programı kapsamında çocuk kitapları imza etkinliği ile ressam Yaşar Çallı'nın katılımıyla özel canlı performans düzenlenecek.

Festival, konser, sergi, edebiyat, gastronomi ve söyleşi programlarının yanı sıra Hafıza Sofraları ile Bodrum'un kültürel geçmişi gibi etkinliklerle 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA
Gemlik'te yaşlı çiftin öldürülmesinin arkasından dambıl gürültüsü çıktı! Üst kat komşusu adliyede

Yaşlı çiftin katil zanlısı üst komşu! Sebep dambıl gürültüsü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'dan aile pozu! 'Allah saklasın' notuyla paylaştı

Üç kuşak aile pozu! Altına bakın ne yazdı
Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük

Türk futbolundaki son durumu "Maalesef" diyerek duyurdu
Alanya'da canlı kuşların kafasını ağzıyla koparıp paylaştı! Jandarma gözaltına aldı, adliyeye sevk edildi

Canlı kuşa yaptığını çekip paylaştı! Jandarma bekletmedi
Hatay'da 45 günlük evli çifti taşıyan motosiklete otomobil arkadan çarptı! Ömer Çetinkaya'nın durumu ağır

Evleneli sadece 45 gün olmuştu! Motosikletlerine arkadan çarptı
Trump'ın eski sözcüsü Karoline Leavitt'in yeni adresi belli oldu

Dünyanın gözü iki dudağının arasındaydı! Yeni adresi belli oldu