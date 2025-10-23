Haberler

Bodrum Limanı'nda Fok Avcıları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kumbahçe Limanı'nda avlanan bir fok, vatandaşların dikkatini çekti. Limanda gezen insanlar, fokun teknelerin altında yüzdüğünü ve zaman zaman su yüzeyine çıktığını gözlemledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde limanda avlanan fok, vatandaşların ilgisini çekti.

Kumbahçe Limanı'nda gezen vatandaşlar, bir fokun limanda demirli teknelerin alt kısımlarında yüzdüğünü fark etti.

Limanda zaman zaman su yüzeyine çıkan fok, bazen de deniz dibine dalarak avlandı.

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca görüntülenirken, fok daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
