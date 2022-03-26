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Bodrum'da Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi

AA - Ali Ballı - Kültür Sanat
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Bodrum'da Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliğin sanat yönetmenliğini dünyaca ünlü Arp Sanatçısı Şirin Pancaroğlu yaptı.

Neyzen Tevfik Müzik Topluluğunca gerçekleştirilen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Konserde Neyzen Şükrü Fırat, Rebabi Mehmet Refik Kaya, Udi Bülent Okan, Kanuni Savaş Özkök ve Tabla Sanatçısı Gürkan Özkan sahne aldı.

Konserde seslendirilen eserler beğeni topladı.

Bodrum'da Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi

Bodrum'da Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi

Bodrum'da Neyzen Tevfik anma konseri düzenlendi

AA / Ali Ballı - Kültür Sanat

Şirin Pancaroğlu, Neyzen Tevfik, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Haberler

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