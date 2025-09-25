Haberler

Bodrum'da Camide Namaz Sonrası Fenalaşma

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaş, öğle namazı sonrası camide fenalaşarak yere yığıldı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaşın camide namazın ardından bayılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Konacık Mahallesi'ndeki Adayer Camisi'nde öğle namazı sonrası ayağa kalkan kişi, kısa süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve daha sonra Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Camide yaşananlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
