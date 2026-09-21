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Bodrum'da 17. C-Majör konserinin geliri köy okulları ve yaşam merkezine gidecek

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Bodrum'da 17. C-Majör konserinin geliri köy okulları ve yaşam merkezine gidecek
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Bodrum'da Yalıkavak Lions Kulübü himayesinde düzenlenen 17. Gönüllü Yardım Konseri'ne yaklaşık 1000 kişi katıldı. C-Majör İş'ten Sesler Korosu'nun konserinden elde edilecek gelir, köy okullarındaki öğrencilerin dileklerine ve Yaşam Merkezi Projesi'ne destek olacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde C-Majör İş'ten Sesler Korosu tarafından 17. Gönüllü Yardım Konseri düzenlendi.

Yalıkavak Lions Kulübü himayesinde, "Çocukların Hayallerine, Büyüklerin Yarınlarına" sloganıyla ilçedeki bir otelde düzenlenen konsere iş dünyası, sanat ve cemiyet hayatından yaklaşık 1000 kişi katıldı.

Koro şefliğini Pınar Barut'un yaptığı konserde sanatçılar Recep Kaymak ve EGE'nin yanı sıra Bora Gencer, Bilgen Bengü ve Hurşit Yenigün de sahne performanslarıyla beğeni topladı.

Konserden elde edilen gelirle "Dilek Tut Projesi" kapsamında köy okullarındaki öğrencilerin öğretmenleri aracılığıyla ilettikleri dileklerin gerçekleştirilmesine ve "Yaşam Merkezi Projesi"ne destek verileceği belirtildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de izlediği konserde konuşan C-Majör Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, koronun 10 yıllık iyilik yolculuğunda 17 konser düzenlediğini söyledi.

Çakır, konserlerde elde edilen gelirlerle çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler ve afetzedelere yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek sağlandığını belirterek, "C-Majör bizim için hiçbir zaman sadece bir koro olmadı. Dostluğun, dayanışmanın ve paylaşmanın sesi oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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