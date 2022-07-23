'Birecik Sahil Kültür Yolu'nda çalışmalar devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik ilçesinde Sahil Kültür Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Beyazgül ile beraberindeki Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 22 kilometrelik beton yol çalışmalarını da inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyazgül, Birecik Sahil Kültür Yolu'nda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bölgede bir süre önce heyelan meydana geldiğini hatırlatan Başkan Beyazgül, "Ankara temaslarımızda burası için ayrı bir ödenek ayrılmasını sağladık. Şimdi de buradaki çalışmaları yerinde incelemek üzere Birecik ilçemize geldik. Yolun 750 metresi duvarla örülerek tıraşlanmış durumda, 450 metresi de tıraşlanmış durumda. Yolun tamamı 3 bin 250 metre. İnşallah tamamının bitmesi durumunda Valimizin koordinesinde bir çalışma yürütülecek. Bizim de amacımız bu yolun bir an önce tamamlanıp hizmete açılmasıdır." ifadelerini kullandı.