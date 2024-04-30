Birçok badire atlatan Osmanlı'nın 508 yıllık camisi, tarihe tanıklık ediyor

SAKARYA - Sakarya'da Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in vezir-i azamı Yunus Paşa tarafından 1516 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan cami, 508 yılı aşkın süredir varlığını sürdürerek tarihe tanıklık ediyor.

Taraklı ilçesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in vezir-i azamı Yunus Paşa tarafından 1516 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan cami, 508 yıldır ilk günkü gibi ayakta duruyor. Kubbesinin kurşunla kaplanması ve taş bloklar arasındaki bağlantıya demir yerine kurşun dökülmesi sebebiyle halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak bilinen Yunus Paşa Cami, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Birçok deprem görmesine rağmen sağlamlığını koruyan camii, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek yeniden ibadete açılmayı bekliyor.

"Taraklılar bu camiye "Kurşunlu Cami" de derler"

508 yıldan beri tarihe tanıklık eden camii tarihi hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz, içeresinde bulunan hat sanatlarının Taraklı ilçesinde doğan ve eserleriyle iz bırakan Hattat Hafız Saim Özel tarafından yazıldığını belirtti. Caminin halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak bilindiğini ifade eden Yılmaz, "Yunus Paşa Camii'nin kubbesi ve taş bloklardaki demir bağlantılarının arasına kurşun döküldüğü için Taraklılar bu camiye "Kurşunlu Cami" de derler. Cami Yunus Paşa tarafından 1516-1517 yılları arasında yaptırılmış. 2022 yılının sonunda restorasyon çalışması için cami teslim edildi, 2023 yılının sonunda bitecekti ama 2024 sarktı" dedi.

"Burada namaz kılmak insana daha başka duygular yaşatıyor"

Caminin çevresi ve içinden bahseden Yılmaz, "Camimizin içinde ilçenin değerlerinden olan Hattat Hafız Saim Özel'in yazılar var, burada namaz kılmak insana daha başka duygular yaşatıyor. Caminin farklı bir bölgesinde hamam var, burası 24 saat yandığı zaman çıkan buharla bu caminin ısınması sağlanıyormuş. Ayrıca caminin bahçesinde de 300 yıllık mezarlarda mevcut bunlarda Taraklı'nın, yurdumuzun tapusu niteliğindedir" diye konuştu.