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Bilecik'te Kalkolitik Dönem'e ait objeler müzede sergileniyor

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Bilecik'te Kalkolitik Dönem ve 9 bin yıllık tarihe ışık tutan kazı çalışmalarında bulunan objeler Müze Müdürlüğünde sergileniyor. Bilecik Müze Müdürlüğü tarafından, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Müzeler Haftası' kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Bilecik'te Kalkolitik Dönem'e ait objeler müzede sergileniyor

BİLECİK - Bilecik'te Kalkolitik Dönem ve 9 bin yıllık tarihe ışık tutan kazı çalışmalarında bulunan objeler Müze Müdürlüğünde sergileniyor.

Bilecik Müze Müdürlüğü tarafından, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Müzeler Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, kurum müdürleri katıldı. Konuşmanın ardından 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Müzeler Haftası" kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere Bilecik Valisi Şefik Aygöl tarafından ödülleri takdim edildi.

Kalkolitik Dönem'e ait objeler müzede sergileniyor

Ardından protokol üyelerini BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sarı, müzede bulunan objeler hakkında bilgi verdi. Bunların içinde 180 metre derinlikteki Gedikkaya Mağarasından çıkarılan Kalkolitik Dönem'e (milattan önce 5000-3000) ait objeler dikkatlerden kaçmadı. Bahçelievler Neolitik kazı çalışmalarında bizleri 9 bin yıl öncesine ve Batı Anadolu'nun en eski yerleşim yeri unvanını alan alandan çıkan 8 bin 500 yıllık Anadolu'nun ilk müzik aletine Bilecik Valisi Şefik Aygöl büyük ilgi gösterdi.

Etkinlikler müze bahçesinde protokol üyelerin çocuklarla kitap okumasının ardından son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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