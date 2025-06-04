Belgin Ersavaş'tan Yeşilçam ve Kozanın Dansı Sergisi

Belgin Ersavaş'tan Yeşilçam ve Kozanın Dansı Sergisi
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Bursalı sanatçı Belgin Ersavaş, Yeşilçam'ın usta oyuncularının fotoğraflarını Bursa'da yetişen ipek böceği kozalarıyla süsleyerek 'Yeşilçam ve Kozanın Dansı Nostalji' sergisini açtı. Eserlerde Tarık Akan, Türkan Şoray, Adile Naşit gibi isimlerin fotoğrafları yer alıyor.

Bursalı sanatçı Belgin Ersavaş'ın Yeşilçam'ın usta oyuncularının fotoğraflarını Bursa'da yetişen ipek böceği kozalarıyla süsleyerek hazırladığı "Yeşilçam ve Kozanın Dansı Nostalji" sergisi açıldı.

Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde, sanatçının Yeşilçam oyuncularının fotoğraflarını kozalarla birleştirdiği eserler sergilendi.

Tarık Akan, Türkan Şoray, Adile Naşit, Ediz Hun, Filiz Akın gibi sanatçıların fotoğraflarında uygun yerlere kozalar yerleştiren Ersavaş, bazı eserleri de tarihi kadın başlıklarıyla süsledi.

Sergi hakkında bilgi veren Ersavaş, "Bursa ipek böceği kozasını unutturmamaya, gelenek ve kültürümüze sahip çıkmaya çalışıyorum. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin ışığında yetişmiş bir sanatçı olarak sanatımı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat
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