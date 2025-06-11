Bayramda Bolu'nun Doğal Güzelliklerine 49 Bin Ziyaretçi

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Kurban Bayramı tatilinde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, Abant ve Yedigöller milli parkları toplam 49 bin 216 ziyaretçi ağırladı. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler milli parklara ilgi gösterdi.

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ile Abant ve Yedigöller milli parklarını Kurban Bayramı tatilinde 49 bin 216 kişi ziyaret etti.

Bayramda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, kentin doğal güzelliklerine ilgi gösterdi.

Bayram süresince en çok ziyaret edilen alanlar arasında Gölcük Tabiat Parkı ile Abant ve Yedigöller milli parkları yer aldı.

Abant Gölü Milli Parkı 27 bin 349, Gölcük Tabiat Parkı 13 bin 109 ve Yedigöller Milli Parkı ise 8 bin 758 kişi olmak üzere toplam 49 bin 216 kişi ağırladı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
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