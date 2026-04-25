Bayburt'ta 'Sevginin Diliyle Değerlerimiz' sergisi açıldı

Bayburt Halk Eğitimi Merkezinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 'Sevginin Diliyle Değerlerimiz' temalı el sanatları sergisi açıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Erdem-Değer-Eylem Modeli kapsamında hazırlanan sergide hat, tezhip, ebru ve çeşitli el sanatları çalışmaları yer aldı. Sevgi, merhamet, adalet, sabır ve şefkat gibi değerlerin sanat yoluyla yansıtıldığı eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da katıldı. Kahraman, sergi alanını gezip, kursiyerler tarafından hazırlanan çalışmaları inceledi. - BAYBURT

