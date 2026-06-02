Bayburt'ta 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri başladı

Bayburt'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri, Halk Eğitimi Merkezi kurslarında yıl boyunca hazırlanan ürünlerin sergilendiği programla başladı.

Taşhan Sanat Galerisi'nde açılan sergide, farklı branşlarda eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri vatandaşların beğenisine sunuldu. El sanatları, resim ve çeşitli dekoratif çalışmaların bulunduğu sergide, kursiyerlerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerilerle hazırladığı ürünler ilgi gördü.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda hazırlanan ürünler, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından incelendi. Stantları gezen vatandaşlara, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilerek, ürünlerin yapım aşamaları anlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı