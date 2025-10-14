Bayburt'ta Fransızca Öğretmeni 21 Yıldır Ağaçlandırma Çalışmaları Yapıyor

Bayburt'ta yaşayan Fransızca öğretmeni Hasan Kaymaz, 21 yıldır köyündeki çorak ve dağlık arazilere ağaç tohumları dikerek doğaya katkı sağlıyor.

Yaklaşık 25 yıl Fransızca öğretmenliğinin ardından görevini Bayburt Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde sürdüren 60 yaşındaki Kaymaz, 2004'ten itibaren tohum, ağaçlandırma ve aşılama konularında eğitim almaya başladı.

Kaymaz, geçen 21 yılda il merkezine bağlı Uluçayır köyündeki dağlık alanlar ve arazilere meşe palamudu ile çeşitli yabani meyve tohumları ekerek örnek bir çevre duyarlılığı gösterdi.

Yılın bazı dönemlerinde ormanlık alanları gezerek bölgeye uyum sağlayabilecek meşe, yabani elma ve armut gibi ağaçların tohumlarını toplayan Kaymaz, bugüne kadar on binlerce tohumu doğa ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kaymaz, ayrıca ıslah edilmesi gereken bazı ağaçları da aşılayarak meyve vermesini sağlıyor.

"Tohumların çıktığını görmek büyük bir mutluluk veriyor"

Fransızca öğretmeni Hasan Kaymaz, AA muhabirine, çocukluğundan beri doğaya ilgisi olduğunu söyledi.

Hem toplumsal sorumluluğunu yerine getirmek hem de katma değer oluşturmak adına doğada ağaçlandırma faaliyetleri yaptığını belirten Kaymaz, "Gönüllü bir çalışma. Allah rızası için nafile ibadet hükmünde örneklik teşkil eden ve katma değer üreten, vatana, millete, geleceğe, doğaya ve insanlığa faydası olan güzel bir çalışma. Hayatı anlamlı kılma adına önemli bir uğraş olarak görüyorum." dedi.

Köyünün 2 bin rakımın üzerinde olduğunu, tarıma elverişli olmayan dere ve yamaç gibi alanları ağaçlandırma açısından değerlendirdiğini dile getiren Kaymaz, "Köyün boş arazilerine, gölge alanlara, çeşitli dağlık alanlara cebime doldurduğum tohumların uygun mevsimde makul bir şekilde ekimlerini yapıyorum. Bazen yokladığım oluyor, yerlerini kontrol ediyorum. Tohumların çıktığını görmek büyük bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

"İnsanlığa olan borcumuzu ödemiş olacağız"

Kaymaz, rakım ve iklim koşulları nedeniyle bölgede ağaç yetiştirmenin oldukça zor olduğuna değinerek, "Yılmayacağız. Bir ağaç ulu ağaç olduğu zaman 300-350 yıl boyunca tohum dağıtacağına göre çevreye kendi mayalama yapacaktır. Dolayısıyla insan bir ağacı eser olarak bırakıyorsa tabiatla gelişerek devam edecek. Bir nevi sadaka-i cariye ve insanlığa olan borcumuzu ödemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Ağaçlandırma çalışmalarını doğayı tahrip etmeden bilinçli bir şekilde yürüttüğüne dikkati çeken Kaymaz, bugüne kadar bölgede topladığı on binlerce tohumu köyünde toprakla buluşturduğunu vurguladı.

Ayrıca çok sayıda fidan da diktiğini anlatan Kaymaz, "'Kıyamet kopuyor da olsa elinizde bir tohum varsa onu ekiniz.' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bundan daha büyük teşvik ne olabilir? Çok da kolay. Boş zaman etkinliği ve bizden bir şey istemeyecek. İlk yıl sulayabilirsek ne güzel. Sulayamayacaksak yağmur alabilecek veya çalı gölgesi gibi güneşe karşı nemini koruyabilecek alanları tercih edelim." diye konuştu.