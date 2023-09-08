Batman'da Dünyanın En Geniş Kapsamlı Sivil Müzesi

Batman'da yaşayan Ahmet Çelik, 26 yıldır eski ve antika eşya toplayarak dünyanın en geniş kapsamlı sivil müzesi olmayı hedefliyor. Çelik, topladığı 7 bin 100'e yakın antika eşyayı kafesinde sergileyerek ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Batman'da 26 yıldır eski ve antika eşya toplayan Ahmet Çelik, dünyanın en geniş kapsamlı sivil müzesi unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor.

Batman'da yaşayan ve dizi oyunculuğu yapan Ahmet Çelik, 26 yıl önce anneannesinin vefatının ardından kalan eski ve antika eşyaları saklamasıyla antika eşyalara merakı başladı.

Bir süre sonra tutkuya dönüşen antika merakını açtığı kafede sürdüren Çelik, burada antika eserleri sergileyerek, müşterilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 yıl önce kaybettiği anneannesinden kalan eski eşyaları saklamasıyla antika eşyalara karşı merakının başladığını söyledi.

Bir süre sonra antika eşya toplamanın kendisinde tutkuya dönüştüğünü anlatan Çelik, "Anneannemden kalan eski eşyaları vardı. Bu eşyaları komşulara vermek istediler. Ninem benim için çok kıymetliydi. Kıyamadım bu eşyaları başkalarına vermeye ve kendim muhafaza etmeye başladım. Bir süre sonra antika eşyalara karşı bir merak oluştu. Bu merak günden güne büyümeye başladı. Böylece 26 yıldır eski ve antika eşya topluyorum." dedi.

Koleksiyonunda 7 bin 100'e yakın antika eşya bulunduğunu belirten Çelik, topladığı antika eşyaları açtığı kafede sergilediğini aktardı.

Plaklar, pikaplar, gramofonlar, kaşıklar, radyolar, tabaklar gibi antika eşyaları olduğunu ifade eden Çelik, "Dünyanın en geniş kapsamlı ve ilk sivil müze unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyorum. Bunun için araştırmalarım sürüyor. Bu mekanı ve eserleri dünyaya tanıtmak istiyorum." ifadelerini kullandı.