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Batman'da asırlık gelenek: Dik yamaçlarda atla çift sürme mesaisi başladı

Batman'da asırlık gelenek: Dik yamaçlarda atla çift sürme mesaisi başladı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde köylüler, traktörün giremediği engebeli arazilerde atla çift sürme geleneğini 100 yıldır sürdürüyor. Zorlu coğrafyaya rağmen dedelerinden kalan bu yöntemi büyük bir sadakatle yaşatıyorlar.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar ve çevre köylerinde, modern tarım teknolojilerine adeta meydan okuyan asırlık bir gelenek yaşatılıyor. Gökçepınar sakinleri, dedelerinden devraldıkları 100 yıllık atla çift sürme geleneğini, zorlu coğrafi şartlara rağmen büyük bir sadakatle sürdürüyor.

Engebeli ve taşlık arazilerde traktörlerin giremediği bağları atlarla süren köylüler, dayanışmanın ve toprağa bağlılığın en güzel örneğini sergiliyor. Gökçepınar köyünde mesai, günün ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor. Dik ve taşlık yamaçlardaki bağlara inen köylülerden Zülfi Şahin, işin yükünü hafifletmek için güne çok erken başladıklarını söyledi. Atlı sabanla toprak işlemenin göründüğü kadar kolay olmadığını ifade eden Şahin, "Arazi fazlasıyla taşlık olduğu için burada yürümek bile zorken, atı doğru yöne sevk etmek de sabanı toprağın derinliklerinde tutmak da büyük bir fiziksel güç gerektiriyor. Güçlü olmak yetmez, atla aranızda bir bağ olması şart. Atalarımızdan ne gördüysek onu yapıyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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