Başkentte 20. Gönül Harmanı Şiir Gecesi düzenlendi.

Bir üniversitenin Konferans Salonu'nda "Kapılar ve Direniş" temasıyla düzenlenen gecede Filistin şiirleri seslendirildi.

Türk şiirinin önde gelen şairlerinin eserlerinin yorumlandığı ve dünya şiirinden örneklerin sergilendiği programa Birikim Orkestrası da şarkı, türkü ve ezgileriyle eşlik etti.

Programa Yazar Necip Evlice, Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve davetliler katıldı.