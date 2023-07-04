Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi 9 Günlük Bayram Tatilinde 30 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Samsun'da bulunan Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırladı. Müze, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlattığı Bandırma Vapuru'nun replikasını içermektedir ve yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak üzere 18 silah arkadaşı ile birlikte yola çıktığı ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelerek Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.