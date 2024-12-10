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Balıkesir'de Yağcıbedir El Dokuma Halıları Sergisi Açıldı

Balıkesir'de Yağcıbedir El Dokuma Halıları Sergisi Açıldı
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Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği tarafından Balıkesir'de açılan 'Yağcıbedir El Dokuma Halıları Sergisi', sanatseverlerin ilgisini çekti. Sergide, 250'den fazla el dokuma halısı sergileniyor.

Balıkesir'de, Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği tarafından "Yağcıbedir El Dokuma Halıları Sergisi" açıldı.

Serginin açılışında konuşan Dernek Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir il merkezinde ilk kez sergi açtıklarını söyleyerek sanatseverlerin gösterdiği ilgiye teşekkür etti.

Yavaş, Yağcıbedir halılarının yanında çeşitli yörelerin kültürel halılarının da yer aldığı ve yaklaşık 250 halının bulunduğu serginin 14 Aralık Cumartesi gününe kadar açık kalacağını bildirdi.

Yağcıbedir halısında uzun süren el emeği olduğunu ifade eden Yavaş, "Kültürümüzü ne kadar yaşatıyor ve geleceğe taşıyorsak o kadar kıymetli. Çünkü her halıda farklı bir hikaye ve sır var. Sergimizdeki tüm halılarımız tamamen el emeği. Buradaki tüm halılar coğrafi işaretli." dedi.

Yavaş, 1 metrekare halıyı 1 kişinin 1 ayda dokuyabildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Kültür Sanat
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