Balçovalı Gaziler ve Olgun Gençlik Merkezi Üyeleri Atatürk Filmini İzledi

Balçova Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Balçovalı gaziler ve Olgun Gençlik Merkezi üyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sinemada Atatürk filmini izledi. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da film gösterimine katılarak vatandaşlarla birlikte duygu dolu anlar yaşadı.

Balçovalı Gaziler ve Olgun Gençlik Merkezi Üyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü Günü nedeniyle sinemada Atatürk Filmini izledi. Başkan Fatma Çalkaya'nın da eşlik ettiği Balçovalı vatandaşlar filmi izlerken duygulu anlar yaşadı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma günü nedeniyle tüm yurtta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgi seli sokaklara taştı. Balçova Belediyesi de ilçede yaşayan Gazileri ve Olgun Gençlik Merkezi üyesi 65 yaş üstü vatandaşları sinemalarda gösterime giren Atatürk Filmine götürdü. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın da vatandaşlarla birlikte izlediği filmde duygulu anlar yaşandı.

Gazi Mustafa Atatürk'ü herkesin çok daha iyi tanıması gerektiğini ifade eden Başkan Fatma Çalkaya "Biz, 10 Kasım olması nedeniyle büyüklerimiz için böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Büyüklerimiz ile birlikte bende duygusal anlar yaşadım. Atatürk'ün manevi hatırası bile bizlere çok büyük bir huzur veriyor. Önümüzdeki hafta ara tatilde de ortaokul öğrencilerimizi Atatürk filmine getireceğiz" diye konuştu.