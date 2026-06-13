Dışişleri Bakanı Fidan, 'Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde' sergisinin açılışına katıldı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 'Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde' sergisinin resmi açılışına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliğinin (DATÜB) eşgüdümünde 'Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde' sergisinin resmi açılışı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi. Resmi açılışa katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burada katılımcılara hitap ederek, hatıra defterini imzaladı.

Sergiyle, Ahıska Türklerinin maruz kaldığı sürgün ve tarihi adaletsizlik ile haklı davalarının daha geniş çevrelere duyurulabilmesi, bu konuda ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Beste Gürsu'nun küratörlüğünde hazırlanan sergi, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı