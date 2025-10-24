Bağımlılıkla Mücadelede Aileye Vurgu: Of'ta Etkinlik Düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde, "Bağımlılıktan Uzak, Mutlu Aileler" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

28 Şubat İlkokulu Yeşilay Kulübünce organize edilen etkinlikte öğrenciler, aileleriyle sinema filmi izledi.

Yeşilay Kulübü Okul Koordinatörü Hatice Altun, çocukları ve gençleri başta teknoloji olmak üzere her türlü zararlı alışkanlık ve bağımlılıktan uzak tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocukları spora, sanata ve en önemlisi de aileleriyle kaliteli zaman geçirmeye yönlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Altun, "Çünkü biliyoruz ki en güçlü koruma kalkanı sevgi dolu bir aile ve birlikte paylaşılan güzel anılardır." dedi.

Yeşilay Of Temsilcisi İzzet Keleş ise bir ayda iki etkinliğe imza attıklarını ifade ederek, "Bağımlılıklara karşı en büyük kalkan ailedir, aile sevgisidir. Çocuklarımıza vereceğimiz en büyük hediye onları sevmek, onlarla kaliteli zaman geçirmektir. Yeşilay Of ailesi olarak ilçemizde çeşitli çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.