Bağdat'ta Ahşap Tornacılığının Son Temsilcisi: Zamad Cevad Hassun

Iraklı ahşap torna ustası Zamad Cevad Hassun, dedesi ve babasının ardından devraldığı tornacılık mesleğini Bağdat'ın kadim semtindeki atölyesinde sürdürüyor.

Hassun ailesinin tornacılık hikayesi 1930'lara dayanıyor. Zamad'ın babası Cevad usta da babasından öğrendiği bu mesleği, 1950'li yıllara kadar icra ettikten sonra oğluna devretmiş. Babasının yanında çırak olarak işi öğrenen 57 yaşındaki Zamad, şimdilerde Bağdat'ın en usta tornacılarından birisi olarak biliniyor.

Osmanlı döneminden kalma tarihi binanın gölgesinde süren meslek

AA muhabirine konuşan Hassun, "Zaman değiştikçe insanların rağbeti ve talebi de değişiyor. İnsanlar artık elle yapılan bazı ahşap malzemeleri istemiyor, bunlara yönelik talep azalıyor" dedi.

Yaptığı malzemeleri daha çok fabrikalar için ürettiğini ifade den Hassun, artık genellikle çekiç sapı ve çiftçilerin kullandığı kürek sapı gibi ürünleri yaptığını söyledi.

Bağdatlı ahşap tornacısı, kadim başkentin "eski Karh" semtindeki atölyesinin, Osmanlı dönemine ait Karh Polis Karakolu binasının karşısında olduğunu, söz konusu binanın 1950'lere kadar karakol olarak kullanıldığını da hatırlattı.

Oğullarının ata yadigarı mesleğine karşı ilgisinin olmadığını üzülerek aktaran Hassun, zamana direnen ahşap tornacılığının kaybolmaya yüz tutmasından endişe duyduğunu da sözlerine ekledi.