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Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali Başladı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali, 'Hikayesinde Senden Bahsetti' adlı oyunla açılışını yaptı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin 5 yılda önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali başladı.

Ayvalık Belediyesine ait Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde oynanan "Hikayesinde Senden Bahsetti" isimli oyunla başlayan festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, 5 yıl önce Kadın Oyunları Festivali'nin ilk kıvılcımının Ayvalık'tan yakıldığını ve festivalin artık çok sayıda kentte geleneksel olarak düzenlenmeye başlandığını söyledi.

Ergin, 5 yılda büyük mesafe aldıklarını belirterek, "Artık her yıl yeni oyunlar sahneleniyor. Her yıl yeni sanatçıları izliyoruz. Her yıl seyirci sayısı katlanarak artıyor, artık salonlara sığmıyoruz. 5 yıldır 23 Mart'ta başlayan oyunlarımızın ardından bir gelenek olarak kapanış yine 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde yapılacak ve dünya tiyatro bildirisi kentimizde okunacak." dedi.

Festivalde 24 Mart Pazartesi günü Othello, 25 Mart Salı günü Gülistan, 26 Mart Çarşamba günü Fok Derisi Kavuşma ve 27 Mart Perşembe günü de Havva isimli oyunlar Nejat Uygur Sahnesi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Kültür Sanat
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