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Aydın'da YKS oturumu sonrası öğrenciler için kalem toplandı

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Aydın'da YKS sonrası gönüllü öğrencilerden toplanan kalem setleri, Genç Dönüşüm Projesi kapsamında dezavantajlı öğrencilere hediye edilecek.

Aydın'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası öğrencilerden gönüllülük esasına göre kalem seti toplandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Aydın Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik liderleri ve gönüllüler, sınav sonrası kalem seti toplama etkinliğini Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde gerçekleştirdi.

Sınav yapılan binalarda bekleyen velilere kek, meyve suyu ve su ikramında bulunan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, sınavdan çıkan adaylara da kek, meyve suyu ve su ikram etti.

Gençlik liderleri, sınav için öğrencilere dağıtılan kalem setlerini sınavdan sonra vermek isteyenlerin bırakmaları amacıyla sınav alanları çıkışlarına geri dönüşüm kutusu koydu.

Etkinliği koordine eden Gamze Kahraman, kalem setlerini Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü Genç Dönüşüm Projesi kapsamında topladıklarını belirterek, kalem setlerinin dezavantajlı öğrencilere hediye edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Özer
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