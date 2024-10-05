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Aydın'da Gazzeli Çocuklar için Çizim Etkinliği Düzenlendi

Aydın'da Gazzeli Çocuklar için Çizim Etkinliği Düzenlendi
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Aydın'da düzenlenen 'Filistinli çocuklar için çiz' etkinliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ve Gazzeli çocuklara destek amacı taşıyor. Katılımcılar, metrelerce uzunluğundaki kağıtlara destek mesajları ve resimler çizdi.

Aydın'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Yetim Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı Aydın Temsilciliği ve Aydın Gençlik Merkezi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, yere serilen metrelerce uzunluğundaki rulo kağıtlara çocuklar ve katılımcılar Gazze'ye destek veren, İsrail'i protesto içeren resimler çizdi, duygularını yazdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü Berrin Karakuş, yaptığı açıklamada, "Sosyal medya hesaplarında bu zulmü görünce üzülüyoruz, gençler olarak bu zulme dur demek istiyoruz." dedi.

Aydın Gençlik Merkezi gönüllüsü Burcu Nur Kaya da Filistin için resimler yapıldığını belirterek, "Dualarımız ve kalbimiz onlarla. Boykot edip bir şekilde Filistin'i destekleyebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat

Kültür Sanat Politika Filistin İsrail Sanat Yaşam Gazze

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