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Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Atça'da Konser Verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Atça'da Konser Verdi

Kültür Sanat Haberleri

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 'Yaz Konserleri' etkinlikleri kapsamında Sultanhisar Atça'da konser verdi. Atçalılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerden Efe Dumancı'nın sahneye çıktığı geceye yoğun ilgi gösterdi. Gecede, Türk Sanat Müziği'nden Türk Halk Müziği'ne kadar geniş bir repertuvar seslendirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 'Yaz Konserleri' etkinlikleri kapsamında Sultanhisar Atça'da konser verdi.

Yaz etkinliklerini bir gelenek haline getiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Atça'da bir konser düzenledi. Atçalılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerden Efe Dumancı'nın sahneye çıktığı geceye yoğun ilgi gösterdi. Gecede, Türk Sanat Müziği'nden Türk Halk Müziği'ne kadar geniş bir repertuvar seslendirildi.

Yaz Konserleri etkinlikleri, bu ay ve ağustos ayında da devam edecek. Konserler, bu akşam Sultanhisar Cumhuriyet Meydanı'nda ve 10 Temmuz'da Kuşadası Balıkçılar Meydanı'nda sürecek.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

Aydın Büyükşehir Belediyesi Efe Dumancı Kültür Sanat Haberler

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