Ayasofya'da dev restorasyonda kritik aşama: Kubbe kapatılıyor

İstanbul'un simge yapılarından Ayasofya-i Kebir Camii'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarında kritik bir aşamaya geçildi. Devam eden çalışmalarda ana kubbenin korunması amacıyla geçici çelik konstrüksiyonla kapatılmaya başlandığı havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde yapının neredeyse tamamını saran yoğun iskele sistemi, özellikle ana kubbe etrafında kurulan çelik platformlar ve vinç dikkat çekiyor. Bu durum, yalnızca yüzeysel bir onarım değil; yapının statik güvenliğini hedefleyen derin bir müdahalenin sürdüğünü gösteriyor. Kubbe çevresindeki metal taşıyıcı sistem ve hazırlıklar, geçici çatı kaplama sürecinin sahada aktif şekilde ilerlediğini açıkça ortaya koyuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'daki çalışmaların bilim kurulları denetiminde sürdüğünü belirterek, restorasyonun planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini açıkladı. Restorasyon kapsamında ana kubbenin dış etkenlerden korunması ve iç mekandaki tarihi mozaiklerin zarar görmemesi amacıyla geçici çelik çatı ve platform sistemleri kuruluyor. Ayrıca kubbe üzerindeki kurşun kaplamaların sökülerek yenilendiği, yapının depreme karşı güçlendirilmesi için kapsamlı mühendislik çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

Tarihi yapı için en kapsamlı müdahale

Yetkililer, yürütülen çalışmaların Ayasofya'nın yaklaşık 1500 yıllık tarihinde gerçekleştirilen en geniş kapsamlı restorasyon olduğunu vurguladı. Ana kubbe güçlendirme, minarelerde onarım ve yeniden yapılandırma, yer altı tünellerinin temizliği ve belgelenmesi, özgün malzeme ile restorasyon gibi çok katmanlı uygulamalar eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Havadan çekilen son görüntülerde, kubbe çevresinde kurulan geniş çelik platformlar, vinç sistemleri ve yoğun iskele ağı dikkat çekiyor. Yapının üst kısmını çevreleyen bu sistemler, geçici çatı uygulamasının sahada aktif şekilde sürdüğünü ortaya koyarken, kubbenin tamamen kapatılmasına yönelik hazırlıkların son aşamaya geldiğini gösteriyor. Uzmanlara göre bu yöntem, hem restorasyonun güvenli şekilde yapılmasını sağlıyor hem de Ayasofya'nın iç mekanındaki tarihi dokunun korunmasına katkı sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı