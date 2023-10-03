Avrupa Müzik Topluluğu, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında verdiği konserlerle tanınan ünlü bir topluluk olarak yeni sezonunu şarkılarla açtı. Açılışa ünlü tiyatrocu Tamer Levent, komedyen Fehmi Dalsaldı, Devlet Opera Sanatçısı Nilgün Serimoglu ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Selda Özer, yeni sezonda sosyal sorumluluk projeleriyle başarılı ve farklı konserlere devam etmek istediklerini belirtti.

Avrupa Müzik Topluluğu Yeni Sezonuna Coşkulu Bir Açılış Yaptı

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Avrupa Müzik Topluluğu yeni sezonunu coşkulu bir açılış ile gerçekleştirdi.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında verdiği konserler ile tanınan ünlü topluluk yeni sezonu şarkılarla açtı. Açılışa ünlü tiyatrocu Tamer Levent, komedyen Fehmi Dalsaldı, Devlet Opera Sanatçısı Nilgün Serimoglu ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Avrupa Müzik Topluluğu Başkanı Selda Özer " Avrupa Müzik Topluluğu olarak yeni bir sezona çok özlemiş, çok keyifli ve enerji dolu başladık. Kıymetli misafirlerimiz de bu güzel günümüzde yanımızda oldular. Yeni sezonda yine sosyal sorumluluk projeleriyle başarılı ve farklı konserlere devam etmek istiyoruz. Diğer korolara da başarılar dileriz" diye konuştu.

Topluluk açılış sonrası tüm misafirler ile beraber birbirinden güzel koro şarkılarını seslendirdi.