Av yasağı ve olumsuz hava koşulları tezgahlardaki balık fiyatlarını etkiliyor

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Akçakoca ilçesinde, denizlerde 15 Nisan'da başlayan yasak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle balık fiyatları yüksek seyrediyor.

Akçakoca'da 8 yıldır balıkçılık yapan Vedat Kalmaz, AA muhabirine, 2-3 gün önce hamsinin bir kilogramını 100 liradan sattıklarını aktardı.

Fiyatların aşırı yükseldiğini belirten Kalmaz, "Hava şartları iyi olmadığı için balıkçılar çıkamadı. Günde 1-2 kasa geldiği için fiyatlar yükseldi. Şu anda kilosu 200 lira. Gün gün fiyatlar değişiyor." dedi.

Kalmaz, gelen hamsinin ise kısa sürede satıldığını sözlerine ekledi.

Tezgahlarda istavritin kilogramı 125, levreğin tanesi 75, çupranın tanesi ise 70 liradan satılıyor.