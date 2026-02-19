Haberler

Atatürk Üniversitesi ramazanda öğrencilerine ücretsiz iftar verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi, ramazan ayı boyunca öğrencilerine ücretsiz iftar sunacağını açıkladı. Üniversite, paylaşma ve dayanışma temalarını ön planda tutarak, öğrencilerin huzur içinde bu özel ayı geçirmelerini hedefliyor.

Atatürk Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar verilecek.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ikliminin üniversitenin tüm yerleşkelerinde öğrencilerle yaşandığı belirtildi.

Üniversite olarak bu müstesna ayın manevi atmosferini kampüs hayatının merkezine taşıyarak birlik ve beraberliğin aynı sofrada pekiştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayı boyunca merkezi yemekhanemizde, Edebiyat Fakültemizde ve tüm ilçe yerleşkelerimizde eğitim gören öğrencilerimize hafta içi her gün ücretsiz iftar imkanı sunuyoruz. Öğrencilerimizin bu özel ayı huzur, güven ve dayanışma içerisinde geçirmelerini öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Ramazanın rahmetini ve bereketini paylaşmanın, aynı sofrada buluşmanın ve gönül birliğini güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm öğrencilerimizi iftar sofralarımıza davet ediyor, bu manevi iklimi birlikte teneffüs etmeyi temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike

Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Vedat Muriqi destan yazıyor

Tek başına destan yazıyor!
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!