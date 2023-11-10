Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Eskişehir'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'nci yılında Eskişehir İnönü ilçesinde gerçekleştirilen törenle anıldı.

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmaları ile başlayan anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Çelenk sunma töreninin ardından Vehbi Koç Orta Okulu'nda öğrenciler tarafından Atatürk'ü anma programı için hazırlanan şiir, video ve oratoryo gösterileri izlendi.

Anma programı Vehbi Koç ve İnönü İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı Atatürk konulu resim sergisinin açılışı ve sergi ziyareti ile sona erdi. - ESKİŞEHİR