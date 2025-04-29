Atatürk Lisesi Öğrencilerinin Sıra Dışı Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Eskişehir'de Atatürk Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Sıra Dışı Resim Sergisi", sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Lisenin görsel sanatlar öğretmenleri Nermin Turhan ve Öznur Şaylı'nın organize ettiği sergi, Atila Özer Karikatürlü Ev Sergi Salonu'nda açıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan 373 çalışmanın yer aldığı serginin açılışı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Kemal Karakuş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Taner Dalga ve Nurullah Seyidoğlu, 19 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Ethem Bilgin Başeğmez, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Halil Uçar, Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Gürkan Çelik ile Okul Müdürü Ersin Kökten'in katılımıyla gerçekleşti.

Öğretmen, öğrenci, veli ve ziyaretçilerin ilgi gösterdiği sergi, yarın sona erecek.