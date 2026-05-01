"Astoria Grande" kruvaziyeri 856 yolcusuyla Trabzon'a geldi

Güncelleme:
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, 856 yolcusuyla Trabzon'a geldi.

Samsun Limanı'ndan çıkış yapan 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.

Trabzon Liman İşletmeleri AŞ Liman İşletme Müdürü Nurullah Bilgin, yolcuları çiçekle karşıladı. Horon ekibinin oyunlarına eşlik eden yolcular keyifli anlar yaşadı.

Ziyaretçiler, işlemlerinin ardından Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmek için limandan ayrıldı.

Yeni sezonda ilk kez Trabzon Limanı'na gelen kruvaziyerin, akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine hareket etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
